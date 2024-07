Ue: Casasco (Fi), ‘condivido linee programmatiche von der Leyen’

agenzia

Roma, 18 lug. “Condivido quanto enunciato da Ursula von der Leyen al Parlamento Europeo in relazione alle linee programmatiche 2024 – 2029, in particolare nei passaggi sul sostegno alla crescita delle imprese per il raggiungimento degli obiettivi comuni”. Così in una nota Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Economia del partito azzurro.

“Il supporto e la creazione delle giuste condizioni per lo sviluppo e la crescita delle aziende sarà un punto cruciale nella prossima Legislatura, specialmente se accelereremo nel percorso verso la semplificazione, la sburocratizzazione, l’innovazione e la competitività delle aziende, investendo nel garantire l’accesso a forniture energetiche e materie prime economiche, sostenibili e sicure. Con questo nuovo approccio le imprese saranno alleate della transizione ecologica e l’Ue lavorerà in partnership con l’industria, i partner sociali e tutte le parti interessate per raggiungere gli obiettivi comuni nei tempi sostenibili per l’economia reale e la competitivtà internazionale. Lasceremo da parte le posizioni ideologiche per dare spazio a iniziative pragmatiche e attuabili, rispettando le peculiarità di ogni Sistema Paese. L’Industrial Decarbonisation Accelerator Act supporterà le industrie e le aziende durante la transizione, con investimenti mirati in infrastrutture e industria”, conclude.

