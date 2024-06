Ue: Cattaneo (Fi), ‘allargare maggioranza a conservatori’

agenzia

Roma, 27 giu. “Io credo che sia opportuno che l’Europa tenga conto, per prima cosa, che quello italiano è l’unico governo che ha avuto una affermazione positiva alle elezioni europee; gli altri – quello francese, quello tedesco, quello belga, ad esempio – sono franati”. Così Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito, intervenendo a Omnibus.

“C’è un doppio binario in Europa. Da un lato – prosegue – ci sono i numeri del Parlamento, che sono sacri, e nelle prossime settimane ci saranno delle votazioni a scrutinio segreto. C’è anche però la negoziazione che viene portata avanti dai governi e di cui si deve tenere conto. Allora, i numeri ci sono anche senza l’Ecr, il gruppo di Giorgia Meloni, ma sarebbe opportuno allargare comunque la maggioranza”.