Ue: Cecchetti (Lega), ‘voto Salis precedente gravissimo, chi sbaglia non paga’

agenzia

Roma, 23 set. “Al Parlamento europeo, in Commissione è stata respinta la richiesta di revoca dell’immunità a Ilaria Salis. Si è creato un precedente gravissimo: l’immunità non può diventare un lasciapassare per salvare la condotta di chi si è reso protagonista di violenze. Deve valere per chi è in carica, non per i comportamenti precedenti”. Così il deputato leghista Fabrizio Cecchetti, segretario dell’ufficio di Presidenza della Camera.