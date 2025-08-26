Ue, ‘chiarire i fatti sugli spari alla Ocean Viking’

agenzia

'Contattate le autorità libiche, spieghino cosa è accaduto'

BRUXELLES, 26 AGO – “Abbiamo contattato le autorità libiche per chiarire i fatti, è loro compito dire cosa è accaduto”. Lo ha detto un portavoce della Commissione Europea a proposito dell’incidente che ha coinvolto la nave Ocean Viking della Sos Mediterranee e la guardia costiere libica. “Stiamo stabilendo i fatti, non siamo ancora alla fase delle possibili conseguenze”, ha aggiunto.

