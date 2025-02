agenzia

Roma, 26 feb Le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo si terranno il prossimo 18 marzo in Senato, con consegna del discorso alla Camera alle 15,30, e il 19 marzo dalle 9.30 a Montecitorio. E’ quanto emerso dalla capigruppo di Montecitorio.

