Ue: Conte, ‘anti italiani su Fitto? Lo sono Meloni e Fdi che non votarono Pnrr’**

Roma, 15 nov. “Per Meloni anti italiani su Fitto? Sono loro anti italiani, che se fosse stato per loro non sarebbe mai arrivato il Pnrr e Fitto lo ha dovuto ammettere e dire che oggi lo avrebbe votato. Ma se tu metti commissario al Pnrr uno che non votato il Pnrr, c’è qualcosa che non va… Credo che Meloni sia stata assolutamente ambigua su questa commissione: prima non l’ha votata, ora dice che la voterà per sostenere Fitto”. Così Giuseppe Conte a Terni.

