Ue: Conte, ‘con Giorgia l’Italia cambia l’Europa? Sì, in peggio’

Roma, 29 mag. “Avete riempito i manifesti con la formula ‘Con Giorgia l’Italia cambia l’Europa’. Non è sbagliato, ma è incompleta la formula: con Giorgia l’Italia cambia l’Europa in peggio, fate questa aggiunta”, ha detto in Aula alla Camera il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervenendo durante le dichiarazioni di voto sulle mozioni in merito alla posizione del governo sulla riforma della governance economica europea e del Patto di stabilità e crescita.

