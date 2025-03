Ue: Conte, ‘domani in piazza tantissimi a favore del riarmo, non possiamo esserci’

agenzia

Roma, 14 mar “Alla manifestazione di domani, 15 marzo, non ci saremo. E’ nata con le buone intenzioni ma subito dopo si è infittita di tantissimi esponenti politici favorevoli al riarmo, che vorrebbero proseguire con lo scontro militare con la Russia e non si stanno adattando al negoziato di pace. Non ci possiamo consentire ambiguità, il M5s non ci sarà, non ci potremo essere, bisogna essere chiari”. Lo ha detto Giuseppe Conte alla Stampa estera.

