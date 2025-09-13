Ue: Conte, ‘in Cina si riuniscono e parlano di pace, Europa non lo fa, assurdo’**

agenzia

Roma, 13 set. “Siamo messi malissimo e siamo al paradosso che la cooperazione di Shanghai si riunisce, c’è il resto del mondo. Avete visto le conclusioni? E saranno autoritari, ci prenderanno per i fondelli ma parlano di nuovo ordine mondiale, pace, multilateralismo e l’Europa non lo dice. E’ una assurdità”. Lo dice Giuseppe Conte alla festa dell’Unità a Reggio Emilia.

