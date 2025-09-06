Ue: Conte, ‘ovvie critiche cittadini se si investe in armi e si tagliano Sanità e welfare’

agenzia

Roma, 6 set “Mattarella pone interrogativi importanti, chiede come mai c’è un atteggiamento critico contro l’Europa. Attenzione è ovvio che se, come la Meloni, si decide di investire miliardi in quantità incredibile sulle armi e si taglia la Sanità, il welfare, la spesa sociale e gli investimenti che servono ai cittadini, i cittadini diventano critici e si interrogano su quale sia la direzione dell’Europa e la ritengono sbagliata”. Lo ha detto Giuseppe Conte, a Catanzaro per la campagna elettorale.