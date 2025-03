Ue: Conte, ‘per il M5s c’è solo la piazza del 5 aprile, no al riamo e a questa Europa’

agenzia

Roma, 11 mar “Per quel che ci riguarda la piazza sarà quella del 5 aprile”. Lo ha detto Giuseppe Conte a L’aria che tira, su La7.

“Sarà una piazza non del M5s ma di tutte le associazioni, la società civile ma soprattutto i singoli cittadini che diranno no a questo progetto di riarmo e sì alla spesa per il sociale, la sanità, l’istruizione e per un’Europa che protegge le filiere produttive e crea occupazione pacifica, non quella dell’industria delle armi. Rispetto i cittadini che andranno il 15 marzo in piazza, ma questo è il momento delle scelte chiare: no al riamo e no a questa Europa”, ha aggiunto Conte.

