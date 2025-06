Ue, ‘controdazi agli Usa già prima di luglio senza intesa’

agenzia

Portavoce: 'Restiamo pronti a imporre le nostre contromisure'

BRUXELLES, 31 MAG – “L’Ue ha sospeso le sue contromisure il 14 aprile” per “proseguire i negoziati” commerciali con gli Usa, ma resta “pronta a imporle, anche in risposta al recente aumento dei dazi statunitensi”. Lo riferisce un portavoce della Commissione Ue dopo la decisione di Donald Trump di raddoppiare al 50% le tariffe sull’alluminio. “Se non si raggiungerà una soluzione reciprocamente accettabile, le contromisure esistenti e quelle ampliate entreranno automaticamente in vigore il 14 luglio, o anche prima, se le circostanze lo richiederanno”, evidenzia Bruxelles, ribadendo la volontà di “agire in difesa degli interessi Ue, proteggendo lavoratori, consumatori e industria”.

