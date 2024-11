Ue, ‘convinti che Usa vogliano un’Ucraina forte e sovrana’

agenzia

'Continueremo a sostenere Kiev, la priorità è una pace giusta'

BRUXELLES, 06 NOV – “Siamo convinti che gli Stati Uniti, proprio come l’Ue, abbiano un interesse fondamentale in un’Ucraina forte e sovrana”. Lo ha detto un portavoce della Commissione europea rispondendo alle domande dei giornalisti sulla posizione di Donald Trump sulla fine della guerra. “La guerra può finire domani se i russi metteranno fine alla loro aggressione”, ha sottolineato il portavoce, ribadendo a più riprese la volontà dell’Ue di “continuare a implementare le sue priorità” nel “supporto” a Kiev “nei suoi sforzi per ripristinare la sua sovranità” e per “una pace giusta”.

