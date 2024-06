Ue: Corrado (Pd), ‘Tajani non ha capito importanza Green Deal’

agenzia

Roma, 27 giu. “Le parole del vice-premier Tajani, vicepresidente del gruppo dei Popolari in Europa, mostrano con tutta evidenza quanto non si sia compresa l’importanza del Green Deal europeo in termini di competitività economica e industriale per tutti i Paesi europei e, in particolare, per l’Italia. Tacciare i Verdi Europei di mancanza di pragmatismo significa smascherare intenzioni conservative e retrograde, che sconfessano un’idea di sviluppo arretrata e fuori dalla storia”. Così Annalisa Corrado, responsabile Clima ed europarlamentare del Pd.

“Come Socialisti Europei e come Partito Democratico lo abbiamo detto e lo ribadiamo: chiedere tempo per affrontare la transizione verso un modello sostenibile, mentre tutte le più importanti economie mondiali si muovono in quella direzione, è un approccio fallimentare, che metterebbe l’Europa fuori dalla storia e fuori dalla partita”.