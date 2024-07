Ue: Crippa, ‘Fitto? Commissario italiano dovrà fare interessi Roma’

agenzia

Roma, 18 lug. L’accordo sui top jobs in Ue, a partire da quello per Ursula von der Leyen con il disco verde di Strasburgo, “disattende il voto dei cittadini”, non si fanno accordi “per sovvertire la democrazia. In Europa questo sta succedendo ed è successo e quindi l’Istituzione europea sarà sempre più lontana dai cittadini. Dal mio punto di vista e per quanto mi riguarda, quando parla qualsiasi esponente della Commissione europea o qualsiasi persona sia all’interno della maggioranza europea non mi rappresenta”. Lo ha detto il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, conversando con i giornalisti in Transatlantico alla Camera dopo il disco verde di Strasburgo al bis di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea senza l’appoggio di FdI e dei Patrioti.