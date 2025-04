Ue, ‘da Mosca servono azioni per un cessate il fuoco duraturo’

agenzia

'Russia potrebbe fermare guerra in qualsiasi momento se volesse'

BRUXELLES, 19 APR – “È passato più di un mese da quando l’Ucraina ha accettato un cessate il fuoco incondizionato. La Russia ha precedenti da aggressore, quindi prima dobbiamo vedere una reale cessazione dell’aggressione e azioni chiare per un cessate il fuoco duraturo. La Russia potrebbe fermare questa guerra in qualsiasi momento, se davvero lo volesse. Continuiamo a sostenere l’Ucraina per una pace lunga, giusta e completa”. Lo fa sapere Anitta Hipper, portavoce della Commissione europea per gli affari esteri e la sicurezza, interpellata in merito alla tregua annunciata da Vladimir Putin.

