Ue: De Cristofaro (Avs), ‘risoluzione per dire no al riarmo, sì pace e sicurezza con diplomazia’

Roma, 17 mar “Domani nella risoluzione di Avs sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo ribadiremo con forza la nostra contrarietà al riarmo nazionale”. Lo dice il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.

“La proposta Von Der Leyen è profondamente sbagliata e pericolosa perché l’integrazione europea deve realizzarsi su welfare, lavoro e diritti non sulla guerra e contro i migranti. Spendere 800 miliardi di euro in nuove armi significa uccidere l’Europa così come è stata pensata dai padri fondatori. Sul piano di riarmo europeo è evidente la subalternità della Ue alle richieste del Presidente Trump ed agli impegni non vincolati presi in sede NATO -prosegue-. Avs è contraria all’utilizzo dei fondi connessi alla politica di coesione europea per sostenere la spesa militare e siamo contrari alla sospensione delle norme fiscali per gli investimenti nella difesa”.