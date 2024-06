Ue: De Poli, ‘Italia rivendica ruolo da protagonista’

agenzia

Roma, 26 giu. “Il Governo italiano di centrodestra si presenterà al vertice europeo con un fortissimo mandato popolare e un ritrovato orgoglio nazionale. Siamo tornati autorevoli e per questo dobbiamo rivendicare un portafoglio di rilievo nell’Unione e, quindi, un ruolo da protagonisti nelle prossime trattative per i vertici europei senza tentennamenti”. Lo ha detto il senatore dell’Udc Antonio De Poli, questore dell’Assemblea di Palazzo Madama, intervenendo in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del Governo in vista del prossimo Consiglio europeo.