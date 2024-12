Ue: De Poli (Udc), ‘Italia è Paese più stabile, a noi compito rafforzare spirito comunitario’

agenzia

Roma, 18 dic. “Il nuovo Consiglio europeo sancisce la centralità dell’Italia che nemmeno le polemiche possono offuscare. Dobbiamo orientare le politiche dell’Unione con grande autorevolezza, con l’obiettivo di consolidare il ruolo dell’Unione proprio in vista di scenari internazionali profondamente mutati”. Lo ha detto il senatore Udc Antonio De Poli, intervenendo in dichiarazione di voto, annunciando il voto favorevole di Civici d’Italia- Udc – Noi moderati -Maie sulla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglio in vista del prossimo Consiglio europeo del 19-20 dicembre.