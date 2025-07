Ue, ‘decide l’Italia se Ponte di Messina è opera militare’

agenzia

Definizione rilevante se si usa la clausola di salvaguardia

BRUXELLES, 01 LUG – “Spetta alle autorità italiane valutare se lo scopo principale del ponte di Messina sia militare o civile”. Lo afferma un portavoce della Commissione Europea precisando che, per classificare la spesa pubblica, l’esecutivo Ue utilizza la cosiddetta Cofog (Classificazione delle funzioni delle amministrazioni pubbliche) adottata in ambito Osce e Onu. “Questo è particolarmente rilevante per l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, che consente un aumento della spesa per la difesa senza il rischio che la Commissione avvii una procedura per i disavanzi eccessivi”, nota il portavoce.

