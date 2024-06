Ue: Della Vedova, ‘Meloni spieghi sue idee dopo apertura procedura infrazione’

agenzia

Roma, 19 giu. “I nodi, come previsto, vengono al pettine: dopo l’apertura della procedura di infrazione europea per deficit eccessivo, il Governo Meloni deve affrontare le nuove regole europee di bilancio confermando come promesso le misure finanziate una tantum e contemporaneamente impostare una riduzione del deficit. Si tratterà quindi di una manovra durissima, di cui Meloni farebbe bene a delineare le linee principali il più presto possibile. Possibilmente evitando la retorica antieuropea, che sarebbe ingiustificata mai come oggi”. Lo afferma il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova.