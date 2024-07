Ue: Della Vedova, ‘Meloni voti von der Leyen e non isoli Italia’

agenzia

Roma, 17 lug. “Mi auguro che von der Leyen domani, in un momento critico per l’occidente democratico, venga eletta presidente della Commissione europea e penso che Meloni abbia gestito malissimo tutto questo passaggio in Europa. Un errore politico, tattico e strategico: si è trovata isolata e ha isolato l’Italia in Europa. Perché se i parlamentari del partito del Primo ministro del terzo Paese europeo votano contro l’indicazione del Consiglio europeo, il cammino della commissione per l’Italia parte in salita”. Lo ha detto a Radio Radicale il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova.