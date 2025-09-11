Ue: Della Vedova, ‘sabato a Napoli ‘La forza degli Stati uniti d’Europa’

agenzia

Roma, 11 set. “L’Europa sta vivendo un passaggio cruciale della propria storia, tra guerre alle porte, crisi internazionali, sfide climatiche, demografiche ed economiche. Di fronte a un mondo dominato da grandi potenze globali, occorre rilanciare con coraggio il progetto degli Stati Uniti d’Europa, per rafforzare la capacità dell’Unione di difendere i propri valori e i propri cittadini. Con questo spirito, sabato 13 settembre alle ore 10:30, presso la Stazione Marittima – Molo Angioino di Napoli, si terrà l’iniziativa pubblica dal titolo: ‘Serve la forza degli Stati Uniti d’Europa’”. Si legge in una nota.