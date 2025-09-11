agenzia
Ue: Della Vedova, ‘sabato a Napoli ‘La forza degli Stati uniti d’Europa’
Roma, 11 set. “L’Europa sta vivendo un passaggio cruciale della propria storia, tra guerre alle porte, crisi internazionali, sfide climatiche, demografiche ed economiche. Di fronte a un mondo dominato da grandi potenze globali, occorre rilanciare con coraggio il progetto degli Stati Uniti d’Europa, per rafforzare la capacità dell’Unione di difendere i propri valori e i propri cittadini. Con questo spirito, sabato 13 settembre alle ore 10:30, presso la Stazione Marittima – Molo Angioino di Napoli, si terrà l’iniziativa pubblica dal titolo: ‘Serve la forza degli Stati Uniti d’Europa’”. Si legge in una nota.
"All'incontro interverranno Benedetto Della Vedova, Maria Elena Boschi, Sandro Gozi, Piero De Luca e Manuela Zambrano. I lavori saranno introdotti da Enzo Peluso. L'appuntamento è promosso da Forza Europa in collaborazione con i Democrats – Partito Democratico Europeo. L'iniziativa si propone di aprire un confronto aperto e costruttivo sulle sfide che attendono l'Europa e sulla necessità di un salto politico e istituzionale verso un'unione più forte e più democratica, capace di proteggere il benessere degli europei e promuovere i valori occidentali di libertà, Stato di diritto e democrazia che oggi sono da più parti minacciati ma restano un punto di riferimento per quanti nel mondo desiderano vivere liberi".