‘Ue disposta a accettare dazi al 10% ma punta a esenzioni’

agenzia

Bloomberg, per farmaceutica e semiconduttori

NEW YORK, 30 GIU – L’Ue è disposta ad accettare un accordo commerciale con gli Stati Uniti che includa una tariffa universale del 10% su molte delle sue esportazioni, ma vuole che gli Stati Uniti si impegnino a ridurre le aliquote su settori chiave quali la farmaceutica, l’alcol, i semiconduttori e gli aerei commerciali. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali l’Ue sta inoltre spingendo gli Stati Uniti a introdurre quote ed esenzioni per ridurre le tariffe del 25% di Washington su automobili e componenti automobilistiche, nonché la tariffa del 50% su acciaio e alluminio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA