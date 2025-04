Ue: domenica piazza per l’Europa a Bologna, adesioni da 55 sindaci, videomessaggio Prodi

agenzia

Roma, 1 apr. Sono già 55 i sindaci che hanno aderito a ‘Una piazza per l’Europa’, domenica alle 15 a piazza Maggiore a Bologna. Una ‘seconda edizione’ della manifestazione, lanciata da Michele Serra, che ha visto la partecipazione di oltre 50mila persone il 15 marzo piazza del Popolo a Roma. Domenica, appunto, si replica su iniziativa dei sindaci di Bologna, Matteo Lepore e di Firenze, Sara Funaro. Oltre agli amministratori locali, compreso il sindaco di Napoli e presidente dell’Anci Gaetano Manfredi, ci saranno anche personalità del mondo della cultura e dello spettacolo in un fitto programma che va definendosi in queste ore. Sono attesi anche ad esponenti politici: alla piazza di Roma hanno partecipato leader e parlamentari di tutte le forze di opposizione, tranne i 5 Stelle. Su Bologna non ci sono però ancora conferme della presenza di leader, a partire da Elly Schlein.

In scaletta sono invece già fissati in apertura il videomessaggio di Serra e un intervento video di Romano Prodi e la presenza sul palco del il trombettista Paolo Fresu, che eseguirà l’Inno alla gioia, il giornalista Gad Lerner, la reporter Francesca Mannocchi, il comico Paolo Hendel, lo scrittore Marco Malvaldi, l’attore Alessandro Bergonzoni, la scrittrice Alessandra Sarchi e il regista Giorgio Diritti, tra gli altri. E poi un nutrito gruppo di accademici dell’ateneo bolognese come Pietro Manzini, docente di diritto europeo all’Università di Bologna, e Beatrice Fraboni, docente di fisica. Si parlerà di cittadinanza con Victoria Karam e di giovani in con due studentesse dell’Unibo, e anche di clima con Jacopo Bencini dell’Italian Climate Network.