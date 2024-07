Ue: Donato (Dc), ‘Tajani candidato ideale a Presidenza Commissione’

agenzia

Roma, 16 lug. “La larga maggioranza per la rielezione di Roberta Metsola alla presidenza del Parlamento europeo è dovuta alla sua capacità di unire e di essere percepita come garante per tutte le forze politiche e i singoli parlamentari. Sarà difficile per Ursula von der Leyen replicare lo schema Metsola, la Presidente della Commissione è una figura troppo divisiva e politicamente compromessa”. Lo dice l’europarlamentare uscente della Democrazia Cristiana Francesca Donato.