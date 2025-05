Ue e Gb denunciano, ‘a Gaza situazione inaccettabile’

agenzia

Starmer, 'scenario intollerabile'. Ursula, '2 Stati è soluzione'

LONDRA, 19 MAG – La situazione nella Striscia di Gaza, in seguito alla nuova offensiva israeliana, è “inaccettabile e intollerabile”: lo ha detto il premier britannico Keir Starmer a margine del vertice odierno di oggi con l’Ue, pur glissando sulla domanda di Sky News Uk sulle crescenti accuse di “genocidio” verso i leader d’Israele. Starmer e la presidente della commissione Ursula von der Leyen hanno entrambi rilanciato l’appello per un cessate il fuoco e, insieme, per il rilascio degli ostaggi israeliani rimasti nelle mani di Hamas. Von der Leyen ha poi ribadito che quella dei “due Stati resta l’unica soluzione” alla questione israelo-palestinese.

