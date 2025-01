Ue: Falcone (FI) entra nella nuova commissione speciale Housing del Parlamento Europeo

agenzia

Palermo, 23 gen. L’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone entra a far parte, da membro titolare, della nuova commissione speciale sulla Politiche della Casa istituita dal Parlamento Europeo. Oggi l’annuncio nel corso della Plenaria a Strasburgo. «Sono onorato – afferma Falcone – della scelta compiuta da Forza Italia e dal Gruppo PPE, per cui ringrazio il Presidente Antonio Tajani, il capo delegazione Fulvio Martusciello e tutti i colleghi eurodeputati che hanno voluto accordarmi grande fiducia. C’è notevole interesse rispetto alla nuova Commissione parlamentare, poiché il disagio abitativo e le politiche del settore saranno al centro del mandato di Ursula Von der Leyen e dei nuovi commissari. Per noi di Forza Italia – sottolinea Falcone, vice capo delegazione FI nel Gruppo PPE – la casa è sacra, ed è nostro dovere lavorare per garantire a tutti questo fondamentale diritto. Questa è stata una delle grandi battaglie del Presidente Berlusconi. Metteremo a servizio dell’Europa la nostra esperienza nelle politiche abitative e la nostra idea liberal-popolare di housing. Da una parte occorre difendere i più deboli, destinando risorse UE certe e strutturali per il diritto alla casa, dall’altra occorre agevolare il mercato delle costruzioni. Durante il mio mandato da assessore alle Infrastrutture in Sicilia, dal 2017 al 2022, abbiamo messo in campo misure innovative e rilanciato tanti progetti di housing destinati alle fasce deboli, rigenerando il patrimonio edilizio in diverse città. Lavoreremo in questa direzione», conclude l’eurodeputato azzurro”.

