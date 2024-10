Ue: Fenu-Torto (M5s), ‘governo attivi subito clausola per rivedere parametri vessatori’

agenzia

Roma, 3 ott. “Dopo l’arrendevole accettazione del Patto di stabilità, il governo Meloni si sta rendendo responsabile di un inaccettabile immobilismo. Anche l’ultimo rapporto annuale dell’European fiscal board, organo consultivo della Commissione europea, ammette che nel Patto c’è una ‘breccia’, ovvero una sorta di clausola che gli Stati possono attivare per rivedere parametri dannosi e vessatori come il Pil potenziale o il livello di disoccupazione necessario a evitare un aumento dell’inflazione”. Lo comunicano in una nota Emiliano Fenu e Daniela Torto, capigruppo M5S nelle commissioni Finanze e Bilancio della Camera.

“Questi parametri – spiegano – hanno storicamente danneggiato l’Italia e continuano a farlo anche nella nuova versione del Patto, costringendo il nostro Paese a una draconiana correzione dei conti, con deleteri effetti prociclici. L’opportunità di esercitare questa clausola era peraltro già stata ampiamente argomentata in Parlamento nelle audizioni dell’economista Emiliano Brancaccio, che in un gruppo di lavoro coordinato con l’economista Antonella Palumbo ha spiegato dettagliatamente l’importanza di attivarsi in tal senso. E’ infatti appena il caso di ricordare che i percorsi di correzione dei conti vengono richiesti agli Stati sulla base di un’analisi di sostenibilità del debito che risente dell’applicazione dei suddetti parametri”. “Lo stesso European fiscal board, nel documento, ammette questa ‘breccia’ quasi mettendo in guardia la Commissione dalla possibilità che alcuni Stati membri possano mettere in discussione Pil potenziale e parametri affini”, ribadiscono Fenu e Torto.