Ue: Fidanza, ‘da Meloni-Kallas importante attenzione per Mediterraneo e Africa’

Roma, 10 gen. “L’incontro di oggi tra Giorgia Meloni e l’Alto rappresentante Kaja Kallas è un passaggio importante non soltanto per fare un punto sulle priorità della politica estera e di sicurezza comune dell’Ue, ma anche per ribadire la necessità di prestare una sempre maggiore attenzione al Mediterraneo e all’Africa”. Lo afferma Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo.

“Il Governo Meloni, con l’impegno diretto del presidente del Consiglio, ha messo questo quadrante geopolitico -aggiunge- al centro del proprio impegno, a partire dal Piano Mattei -rilanciato ancora ieri da Meloni con l’annuncio di nuovi Paesi africani che hanno aderito- e dagli accordi bilaterali promossi con Tunisia ed Egitto che sono diventati modello per l’Ue. L’attenzione al fronte Est e all’aggressione russa all’Ucraina deve andare di pari passo con un maggior protagonismo europeo sul fronte Sud, esposto a tutte le minacce ibride del nostro tempo. Su questo continueremo a richiamare l’Ue ai propri impegni”.

