Ue: Fitto ‘dribbla’ su futuro da commissario, ‘concentrato sul lavoro da fare’

agenzia

Roma, 2 lug. Dribbla le domande su un futuro in Europa Raffaele Fitto, in conferenza stampa a Palazzo Chigi per il via libera dell’Ue alla V rata del Pnrr. A chi gli domanda se andrà a fare il commissario anche nel caso l’Italia spuntasse un portafoglio ‘meno pesante’, Fitto risponde eludendo la domanda, salvo poi rimarcare il tanto lavora da fare a Roma. “Vorrei ricordare – dice – che il dl coesione è tra le riforme concordate con l’Ue”, con la quale c’è stato un “confronto costante”, così come “c’è stato un parere Stato-Regioni positivo. Mi sembra si possa anche raccontare male, ma è difficile ignorare tasselli che danno il taglio del lavoro che abbiamo fatto e anche quello che c’è da fare e su cui sono molto concentrato”.

