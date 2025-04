Ue: Fitto, Lanzetta, Borrel e Spalletti alla scuola di politiche ‘Akademeia’

agenzia

Roma, 10 apr Il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, l’ex alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera Josep Borrell e il direttore Italia di Enel Nicola Lanzetta saranno tra i protagonisti della nuova sessione della scuola di politiche europee Akademeia, voluta dall’ex sindaco di Firenze e ora parlamentare europeo Dario Nardella.

Le lezioni si svolgeranno a Firenze, presso Palazzo Borghese (via Ghibellina 110), venerdì pomeriggio 11 aprile e sabato 12 aprile l’intera giornata. Il programma prevede venerdì l’introduzione dell’architetto Marco Casamonti, fondatore di Archea Associati (ore 16); a seguire Erik Jones, direttore del Robert Schuman Centre dell’Istituto universitario europeo, e Josep Borrell, ex alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la sicurezza (in collegamento), dalle ore 17.30.