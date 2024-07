Ue: Fitto, ‘scelta Vox dettata da valutazioni nazionali, non cambia la sostanza’

agenzia

Roma, 7 lug “Vox in un primo momento ha aderito ai Conservatori poi nelle ultime ore ha compiuto una scelta diversa che non cambia la sostanza. Quello dei Conservatori resta uno dei gruppi più importanti, con una capacità di essere presente nei governi nazionali, di guidarli e di essere determinanti. La Scelta di Vox è determinata da valutazioni nazionali in Spagna”. Lo ha detto il ministro degli Affari Ue Raffaele Fitto al Forum in Masseria.

