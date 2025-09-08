Ue, ‘flottiglia per Gaza può peggiorare la situazione’

agenzia

'Ma gli attacchi con droni o altro non sono giustificabili'

BRUXELLES, 08 SET – “Non incoraggiamo le flottiglie, possono far peggiorare la situazione e mettono i partecipanti a rischio. Ma questo non significa che sono giustificabili attacchi con droni o mezzi simili. Crediamo che il modo migliore per far arrivare gli aiuti a Gaza sia attraverso i nostri partner: teniamo i canali con Israele aperti, parliamo con le nostro controparti”. Lo ha affermato un portavoce della Commissione Europea a proposito del nuovo convoglio in viaggio verso la Striscia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA