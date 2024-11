Ue: Fontana, ‘congratulazioni a Szego per importante riconoscimento’

agenzia

Roma, 26 nov. “Mi congratulo con Bruna Szego. L’indicazione in suo favore, espressa dal Parlamento Ue per la guida dell’Autorità Europea Antiriciclaggio, è un riconoscimento alla competenza sviluppata e all’esperienza maturata nel settore, oltre che un segnale che rafforza il ruolo dell’Italia in ambito europeo”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA