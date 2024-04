Ue: Fontana-Ronzulli, ‘Conferenza presidenti Parlamenti accoglie proposte Italia’

agenzia

Roma, 23 apr. “Si conferma il grande contributo del Parlamento italiano alla linea comune dell’Europa sulle sfide strategiche. Non possiamo quindi che essere soddisfatti per l’andamento e per gli esiti della Conferenza dei presidenti dei Parlamenti dell’Unione europea. Diplomazia per la pace, lotta al traffico di esseri umani, transizione verde equilibrata, impegno per la sicurezza e lo sviluppo dell’area del Mediterraneo, tutela delle identità: gli emendamenti da noi proposti sono stati interamente accolti nelle conclusioni finali”. Lo affermano il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, al termine della Conferenza dei presidenti dei Parlamenti Ue, che si è conclusa oggi a Palma di Maiorca, sotto la presidenza del parlamento spagnolo.