Ue: Fontana, ‘sbagliato parlare di cordone sanitario, patrioti terzo Gruppo politico’

agenzia

Roma, 10 dic. “Mi piacerebbe si cambiasse il termine ‘cordone sanitario’ per deputati eletti con tutti i crismi'”, perchè “il cordone sanitario si fa a persone malate e contagiose. Il presidente del Parlamento europeo è stato votato anche dai Patrioti, la Commissione no, evidentemente non si è arrivati ad un accordo, per fare un accordo bisogna essere in due. Faccio presente che questo Gruppo è il terzo del Parlamento europeo, ha membri ministri come quelli della Lega e c’è un presidente, Orban, che nel Consiglio avrà un suo ruolo”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, durante l’incontro con i giornalisti parlamentari per gli auguri di fine anno.