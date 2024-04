Ue: Fontana: ‘serve Europa meno burocratica e più agile’

agenzia

Roma, 23 apr. “Serve un’Europa che sia un po’ meno burocratica e un po’ più agile. Anche per prendere decisioni importanti in questo particolare momento storico serve un’istituzione che possa essere al passo con i tempi. e quindi da questo punto di vista si cercano di fare queste riforme per rendere anche l’Europa più vicina ai cittadini”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervistato da Rainews 24, in occasione della Conferenza dei presidenti dei Parlamenti degli Stati membri dell’Ue e del Parlamento europeo, in corso a Palma di Maiorca.

