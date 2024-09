Ue: fonti governo, ‘per Fitto materie strategiche e dossier cruciali, coesione vale 378 mld’**

agenzia

Roma, 17 set. La vice presidenza esecutiva della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme, incarico affidato a Raffaele Fitto dalla Presidente Ursula von der Leyen, “ha un valore politico molto importante che conferma la centralità dell’Italia in ambito europeo e riconosce il ruolo e il peso dell’Italia, Stato fondatore della UE, seconda manifattura d’Europa e terza economia del Continente. Inoltre, viene affidata a Raffaele Fitto, insieme al Commissario Dombrovskis, anche la delega sul PNRR”. Lo rimarcano fonti di governo.