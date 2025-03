Ue: Fornaro si commuove in aula, ‘offesa memoria e la storia’**

agenzia

Roma, 19 mar. “Sì, sì mi sono commosso… insomma davanti a una cosa del genere, una presidente del Consiglio che offende la memoria e la storia di questo Paese, può succedere di commuoversi”. Federico Fornaro esce dall’aula in Transatlantico ancora scosso. Il deputato Pd è insorto alle parole di Giorgia Meloni sul Manifesto di Ventotene, lui che oltre alla politica unisce la passione per la storia ed è autore di numerosi saggi dedicati alla Resistenza e agli anni del fascismo, da ultimo quello dedicato a Giacomo Matteotti, ‘Giacomo Matteotti. L’Italia migliore’.