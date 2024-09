Ue: Foti (FdI), ‘con Meloni vince l’Italia’

agenzia

Roma, 17 set “Con Giorgia Meloni vince l’Italia. La nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione europea con la delega alla Coesione e alle Riforme rappresenta un successo per la nostra Nazione. La sua grande esperienza per modernizzare e rafforzare gli investimenti per la coesione e le politiche di crescita è stata riconosciuta e apprezzata a livello internazionale dalla presidente della Commissione europea Von der Leyen”. Lo dice il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati Tommaso Foti.