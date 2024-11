Ue: Foti, ‘per Fitto capolavoro politico e diplomatico di Meloni’

agenzia

Roma, 27 nov. “Il conferimento della vicepresidenza esecutiva della Commissione europea a Raffaele Fitto è un capolavoro politico e diplomatico di Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio ha portato avanti questa partita nell’interesse dell’Italia e degli italiani tenendo sempre il punto sull’obiettivo da raggiungere, senza farsi intimorire e senza arretrare di un passo rispetto alle sue posizioni. Aveva garantito che l’Italia avrebbe ottenuto il ruolo che le spettava come Paese fondatore dell’Ue a dispetto di chi aveva parlato di isolamento politico della nostra Nazione. E, come spesso accade, ha dato a tutti una grande lezione di coerenza e determinazione. Buon lavoro a Raffaele Fitto che in Italia ha dimostrato di svolgere un ottimo lavoro garantendo alla nostra nazione di non perdere neanche un euro dei fondi del Pnrr e che, ne siamo certi, sarà un grande commissario europeo”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

