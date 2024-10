Ue: Fratoianni-Bonelli, ‘solidali con Salis, Parlamento ribadisca tutela diritti’

agenzia

Roma, 22 ott. “La richiesta di revoca dell’immunità ad Ilaria Salis da parte delle autorità ungheresi è arrivata al Parlamento Europeo. Ribadiamo la nostra piena solidarietà a Ilaria e auspichiamo che il Parlamento Europeo respinga questa richiesta consapevoli del fatto che in Ungheria non sussistono le condizioni per un processo giusto ed equo”. Lo affermano Nicola Fratoianni ed Angeli Bonelli di Avs.

“In questi mesi, e prima durante il lungo periodo di detenzione a cui è stata sottoposta Ilaria, le autorità ungheresi – proseguono i due leader Avs – hanno più volte dimostrato di aver già emesso una sentenza di condanna prima ancora che il processo avesse inizio. Ora tocca al Parlamento Europeo ribadire – concludono Bonelli e Fratoianni – che la democrazia e la tutela dei diritti non possono essere messe in discussione”.

