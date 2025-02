Ue: Fratoianni, ‘parte gruppo socialista per aumento spese militari, così favore a destra’

agenzia

Roma, 25 feb. “L’Europa è in pericolo. Mai come in questo momento dalla sua nascita, l’Europa rischia di disgregarsi, sotto i colpi dei diversi interessi economici e geopolitici che ne condizionano le scelte da molto tempo. Ieri lo faceva con l’austerity che ha strozzato i bilanci degli Stati e con essi stipendi e diritti dei cittadini, oggi lo vuole con l’aumento della spesa militare. Che a farlo siano i popolari non mi stupisce. Ma che anche una parte del gruppo dei socialisti segua questo percorso rende tutto molto, molto pericoloso”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

“Il vecchio Continente – prosegue il leader di SI – ha scelto di abdicare al suo compito storico, che era quello di conciliare democrazia e sviluppo, per inseguire prima gli sciamani del capitalismo finanziario; e poi le furie dei guerrafondai, gonfiando i portafogli dell’industria delle armi, a danno dei servizi essenziali dei cittadini europei. In entrambi i casi la classe dirigente europea non ha capito quale fosse il nemico da cui difendersi e ha pensato di somministrare al malato il veleno invece che la medicina”.