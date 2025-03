Ue: Fratoianni, ‘Von der Leyen inadeguata e pericolosa’

agenzia

Roma, 4 mar. “Ursula Von der Leyen è inadeguata e pericolosa: propone 800 miliardi di euro per le armi e di cancellare tutte le regole di bilancio che negli anni hanno impedito di aumentare gli investimenti in salute e conversione ecologica, pur di aumentare le spese militari. Un messaggio pessimo per il popolo europeo, cui una classe dirigente inadeguata continua a raccontare frottole sulla sicurezza”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

“La sicurezza di cui c’è bisogno – prosegue il leader di SI -è quella sociale, quella della tutela dell’ambiente e quella degli investimenti in digitale e in un sistema di intelligenza artificiale pubblico ed europeo. Si pone anche un tema di legittimità. Nessuno fra coloro che hanno votato i partiti che sostengono la Commissione di Ursula Von der Leyen lo ha fatto con la prospettiva di un programma da 800 miliardi di euro per le armi”.