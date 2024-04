Ue: Furore (M5S), ‘Meloni un imbarazzo per tutta Italia’

agenzia

Roma, 21 mar. “Immaginate i leader europei che oggi al tavolo del Consiglio europeo sfogliano il The Wall Street Journal e trovano in prima pagina la foto dell’attuale Presidente del Consiglio italiana in aula alla Camera col volto coperto dentro la giacca con l’intento di deridere l’opposizione. Il comportamento di Giorgia Meloni non fa onore all’Istituzione che rappresenta e mette in grave imbarazzo tutta l’Italia”. Così in una nota Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.