Ue: Gardini (Fdi), ‘Bertinotti e sinistra ascoltino Cacciari’

Roma, 23 mar. “Bertinotti lancia (per fortuna solo a parole) oggetti contundenti contro Giorgia Meloni. E in studio? Ridono. La7 dovrebbe spiegare cosa ci sia da ridere quando si incita alla violenza contro il Presidente del Consiglio: mi auguro prenda immediatamente le distanze da quelle parole. Questa è la sinistra che pretende da mattina a sera di dare lezioni di ‘tolleranza’ e ‘democrazia’. Consiglio a Bertinotti e a tutti quelli che in questi giorni si stracciano le vesti di dare retta a Massimo Cacciari: ‘questi della sinistra di oggi che protestano contro Meloni andassero a fare un corso di storia politica e culturale. Un corso accelerato perché sono di una ignoranza totale e impressionante’. Invece di gite in barca a Ventotene oggi avrebbero fatto bene a iniziare un bel corso di formazione politica”. Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Elisabetta Gardini.

