Ue: Gasparri, ‘Commissario italiano lo decide nostro Governo’

Roma, 26 giu. “Il Commissario italiano lo designa il Governo italiano di centrodestra che ha vinto le elezioni politiche ed è prevalso anche alle Europee. Noi del Partito popolare esprimeremo il presidente della Commissione. Escludiamo alleanze con i Verdi nella maggioranza perché le politiche demagogiche alla Greta Thunberg fanno bloccare l’industria europea e ci rendono vittime dei cinesi. I Socialisti non detteranno l’agenda”. Così Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, ospite di ‘Agorà estate’ su Raitre.