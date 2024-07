Ue: Gasparri, ‘Italia ha bisogno dell’Europa, Meloni ha pensato a effetti a breve’

agenzia

Roma, 19 lug. “L’elezione del Presidente della Commissione Europea spetta al partito più grande, che è il Partito Popolare Europeo. Abbiamo eletto la Von der Leyen, senza il voto della Meloni perché penso che abbia pensato ad alcuni effetti a breve. Siccome Salvini è molto critico nei confronti dell’Europa in generale, e quindi della von der Leyen, la Meloni ha pensato che potesse essere ‘scavalcata’ da Salvini nella propaganda. Ma in Italia abbiamo bisogno dell’Europa, che non funziona come il governo. Le maggioranze si formano in base alle cose che si devono fare e agli interessi dei singoli governi. Per esempio, la Von der Leyen ha aperto ad una politica per il Mediterraneo, che ai norvegesi, probabilmente, interessa meno che agli spagnoli o agli italiani. Così come la politica dell’Artico interesserà sicuramente di meno alla Grecia. Ma l’Europa va dall’Artico al Mediterraneo, va dagli Urali all’Atlantico. Siamo un mondo interconnesso. Se gli Houthi, ad esempio, attaccano le navi nel Mar Rosso, i nostri prodotti costeranno di più perché i tempi di navigazione saranno più lunghi e l’assicurazione sarà più onerosa”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, a Coffee Break su La7