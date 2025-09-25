Ue: Gasparri, ‘Salis esempio spregevole di furbizia e opportunismo’

agenzia

Roma, 25 set.-“Letizia Moratti ha espresso con una chiara intervista la posizione che Forza Italia esprime nel Parlamento europeo sul caso Salis. Concedere l’immunità per fatti verificatesi prima della sua elezione al Parlamento europeo e connotati da condotte veramente deprecabili sarebbe una follia. Forza Italia ritiene che quindi non abbia diritto a nessuna salvaguardia e Letizia Moratti ha ben espresso una posizione che sosterremo nel Parlamento europeo ed in tutte le sedi. Quello della Salis è un esempio spregevole di furbizia e opportunismo”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.